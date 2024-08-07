К выходным в Омской области похолодает до ночных +8°. Днем жары тоже не будет. Детальный прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС читайте здесь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
К выходным в Омской области похолодает до ночных +8°. Днем жары тоже не будет. Детальный прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС читайте здесь.