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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» поместило Тертышного в список травмированных до середины октября

« Динамо » поместило форварда Никиту Тертышного в список травмированных. «Нападающий бело-голубых не смог окончить встречу с «Северсталью» 14 сентября из-за повреждения нижней части тела.

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