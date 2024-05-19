Названы четыре продукта для борьбы с депрессией

Список составили специалисты Роспотребнадзора. Рацион питания влияет на состояние нервной системы. Если подобрать диету правильно, можно избежать развития депрессивного состояния, утверждают специалисты из Роспотребнадзора.
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