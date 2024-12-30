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Роды Федункив и Дробязко после 50 лет, счастье Казановой в 42, тайная беременность Липницкой: кто стал мамами в 2024-м

Роды Федункив и Дробязко после 50 лет, счастье Казановой в 42, тайная беременность Липницкой: кто стал мамами в 2024-м

В уходящем году во многих известных семьях случилось долгожданное прибавление. В частности, публику удивила актриса Марина Федункив, которая родила в 53 года!В уходящем году во многих известных семьях случилось долгожданное прибавление.

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