Роды Федункив и Дробязко после 50 лет, счастье Казановой в 42, тайная беременность Липницкой: кто стал мамами в 2024-м

В уходящем году во многих известных семьях случилось долгожданное прибавление. В частности, публику удивила актриса Марина Федункив, которая родила в 53 года!В уходящем году во многих известных семьях случилось долгожданное прибавление.
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