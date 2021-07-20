Порошенко заявил, что Украина вернет Крым в 2022 году

Экс- президент Украины Петр Порошенко заявил, что через год Крым уже будет украинским. Об этом бывший глава государства сообщил в Facebook накануне, обращаясь к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю праздника Курбан-байрам.
Экс- президент Украины Петр Порошенко заявил, что через год Крым уже будет украинским. Об этом бывший глава государства сообщил в Facebook накануне, обращаясь к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю праздника Курбан-байрам.
Свежие комментарии