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Зеленский вновь заявил о готовности к перемирию

Зеленский вновь заявил о готовности к перемирию

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к остановке огня и переходу к дипломатическому треку. Источник фото: SVEN SIMON Photo Agency GmbH / Global Look Press «Украина готова к прекращению огня и переходу к дипломатии», – приводит издание «Страна» слова Владимира Зеленского.

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