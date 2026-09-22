Зеленский вновь заявил о готовности к перемирию

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к остановке огня и переходу к дипломатическому треку. Источник фото: SVEN SIMON Photo Agency GmbH / Global Look Press «Украина готова к прекращению огня и переходу к дипломатии», – приводит издание «Страна» слова Владимира Зеленского.