Зеленский вновь заявил о готовности к перемирию

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к остановке огня и переходу к дипломатическому треку. Источник фото: SVEN SIMON Photo Agency GmbH / Global Look Press «Украина готова к прекращению огня и переходу к дипломатии», – приводит издание «Страна» слова Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым