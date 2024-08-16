Названы самые популярные мошеннические схемы в отношении пенсионеров

Самые популярные схемы мошенничества в отношении пенсионеров в августе были связаны с перерасчетом пенсии, полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) и скидками на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщили в одном из крупных российских банков.