Названы самые популярные мошеннические схемы в отношении пенсионеров

Самые популярные схемы мошенничества в отношении пенсионеров в августе были связаны с перерасчетом пенсии, полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) и скидками на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщили в одном из крупных российских банков.
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