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Царьград

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Китайцы просверлили лондонские слитки и обомлели. Инженер рассказал о британской афере с золотом

Китайцы просверлили лондонские слитки и обомлели. Инженер рассказал о британской афере с золотом

Журналист и инженер Александр Садовников рассказал о грандиозной афере с золотом. Китайцы купили драгоценный металл на Лондонской бирже, просверлили слитки и обомлели - это было не золото.

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Комментарии
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Eduard
Или убили!
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21 час.
Eduard
На Западе знают как убить не применчя пули,отрава,
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21 час.
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