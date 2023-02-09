Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

В контракте Дзюбы с «Локо» есть бонусы за непопадание в стыки и победу в Кубке («РБ Спорт»)

В контракте Дзюбы с «Локо» есть бонусы за непопадание в стыки и победу в Кубке («РБ Спорт»)

Стали известны детали контракта Артема Дзюбы с «Локомотивом». По информации «РБ Спорт», железнодорожники будут платить 34-летнему форварду около 5 млн рублей в месяц, при этом в договоре содержится пункт о премии за подписание контракта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх