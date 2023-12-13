БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Внезапная смерть депутата накануне её доклада о коррупционных связях Пфайзера и Урсулы фон дер Ляйен.

Внезапная смерть депутата накануне её доклада о коррупционных связях Пфайзера и Урсулы фон дер Ляйен.

В Брюсселе внезапно скончалась от сердечного приступа 70-летняя депутат Европейского парламента Мишель Ривази, которая должна была представить доклад о коррупционных связях между Урсулой фон дер Ляйен и компанией Pfizer, получившей выгодные контракты на вакцинацию, несмотря на многочисленные побочные эффекты вакцины.

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