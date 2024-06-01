ИИ нарисовал 14 новых версий Эйприл О'Нил из «Черепашек-ниндзя»Пользователи площадки DeviantArt продолжают при помощи нейросетей «рисовать» альтернативные версии Эйприл О’Нил, героини мультсериалов, игр и комиксов про Черепашек-ниндзя.
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