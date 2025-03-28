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В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

В пятницу легкий самолет потерпел крушение во время Австралийского международного авиашоу «Авалон», и пилот находится в критическом состоянии, сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на информацию от полиции.

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