В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

В пятницу легкий самолет потерпел крушение во время Австралийского международного авиашоу «Авалон», и пилот находится в критическом состоянии, сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на информацию от полиции.
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