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Алькарас отреагировал на болельщиков в костюмах Синнера, Борга и Макинроя

Три болельщика пришли на тренировку Карлоса Алькараса в Токио в костюмах Янника Синнера , Бьорна Борга и Джона Макинроя .

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