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"Мы все так можем ошибиться": Дзюба извинился перед фанатами за поражение на Евро-2020

"Мы все так можем ошибиться": Дзюба извинился перед фанатами за поражение на Евро-2020

Капитан национальной сборной Артем Дзюба попросил прощения у фанатов за поражение Дании со счетом 4:1 на Евро-2020.

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валерий
Сказать Дзюбе спасибо за извинения как то язык не поворачивается , когда наши футболисты мечтают играть за европейские клубы , а не за сборную страны, разве они будут упираться на поле за победу. Когда старший тренер не слезает с рекламных роликов и его красивый загар делает из него не работающего тренера на победу, а на отдохнувшего туриста. И ещё момент: Почему наших футболистов играет в европе аж несколько человек, а к нам едут на огромные деньги почти все кто завершает там играть, а их набирается у нас чуть ли не по пол команды во всех клубах.Задача клубов самим заработать, а проблемы сборной им до лампочки. Как вы считаете?

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