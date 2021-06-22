Политика СегодняСпорт"Мы все так можем ошибиться": Дзюба извинился перед фанатами за поражение на Евро-2020 Капитан национальной сборной Артем Дзюба попросил прощения у фанатов за поражение Дании со счетом 4:1 на Евро-2020.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвалерийСказать Дзюбе спасибо за извинения как то язык не поворачивается , когда наши футболисты мечтают играть за европейские клубы , а не за сборную страны, разве они будут упираться на поле за победу. Когда старший тренер не слезает с рекламных роликов и его красивый загар делает из него не работающего тренера на победу, а на отдохнувшего туриста. И ещё момент: Почему наших футболистов играет в европе аж несколько человек, а к нам едут на огромные деньги почти все кто завершает там играть, а их набирается у нас чуть ли не по пол команды во всех клубах.Задача клубов самим заработать, а проблемы сборной им до лампочки. Как вы считаете?Комментировать
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