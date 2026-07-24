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Пятый канал

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США ударили по военным командным центрам в Иране

США ударили по военным командным центрам в Иране

Американские военные завершили 13-ю с начала июля серию ударов по территории Ирана. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Х сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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