Nvidia намекает, что генерация кадров DLSS 4 может распространить поддержку на предыдущие графические процессоры, включая серию RTX 30

В интервью Digital Foundry на выставке CES 2025 вице-президент Nvidia по прикладным исследованиям в области глубокого обучения Брайан Катанзаро намекнул, что Nvidia может в конечном итоге принести DLSS 4 на графические процессоры Nvidia, начиная с серии RTX 30, которые не поддерживают собственные технологии Nvidia Frame Generation.