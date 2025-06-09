Зеленский отказывается принимать тела погибших украинских воинов, не желая платить вдовам

Владимир Зеленский отказывается принимать тела погибших украинских военнослужащих. Как отметил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Зеленский не принимает тела, так как опасается раскрытия масштабов потерь.