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Иркутск Сегодня

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Зеленский отказывается принимать тела погибших украинских воинов, не желая платить вдовам

Владимир Зеленский отказывается принимать тела погибших украинских военнослужащих. Как отметил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Зеленский не принимает тела, так как опасается раскрытия масштабов потерь.

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