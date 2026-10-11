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Отток из Ethereum ETF достиг $697 млн за девять торговых сессий

Отток из Ethereum ETF достиг $697 млн за девять торговых сессий

9 октября американские спотовые ETF Ethereum зафиксировали девятую подряд сессию чистого оттока, что стало самым продолжительным периодом погашения с момента запуска фондов, при этом iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock поглощает самые крупные выводы средств.

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