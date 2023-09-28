Какие условия участия в фотоконкурсе "Открытый Север - 2023" Архангельской области

В Архангельской области стартовал приём заявок на фотоконкурс "Открытый Север -2023". Рассказываем об условиях участия и номинацияхВ Архангельской области уже в девятый раз проводится конкурс фотографий о туризме "Открытый север".
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