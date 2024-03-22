КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВСЕ СИГНАЛЫ ПОСЛАНЫ: В НАТО НАЧАЛИ ДЕЛИТЬ МЕСТО ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ Пока Эммануэль Макрон заполоняет собой всё информационное пространство, делая одно за другим воинственные заявления в адрес Москвы, Запад готовит новый план разобщения русских людей.
Запад готовит новый план разобщения русских людей. Пятой колонне внутри России уже дан сигнал.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Да не надо нам никакой пятой колонны. Наши чиновники успешно выполнят САМИ все задачи этой "колонны", причем совершенно бесплатно. Кстати, этим они "успешно" занимаются все последние годы. Отсюда падение уровня жизни, раскол общества, снижение численности населения, непонятные реформы здравоохранения, пенсионные реформы...
Ответить
1 д.
Boris Borisov
Путин, Володя! обрати свой взор на внутреннюю Россию !Пока ты борешься с международным империализмом нашу Россию уничтожают изнутри !
Ответить
22 час.
Алекс Сэм
Чиновники и мигранты вот уже готовая Пятая колонна которая во всю работает
Ответить
20 час.
Свежие комментарии