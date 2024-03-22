Запад готовит новый план разобщения русских людей. Пятой колонне внутри России уже дан сигнал.

ЮВ

Юрий Во

Да не надо нам никакой пятой колонны. Наши чиновники успешно выполнят САМИ все задачи этой "колонны", причем совершенно бесплатно. Кстати, этим они "успешно" занимаются все последние годы. Отсюда падение уровня жизни, раскол общества, снижение численности населения, непонятные реформы здравоохранения, пенсионные реформы...