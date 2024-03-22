Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Он у нас озабочен глобальными проблемами озабочен а что под носом творится не видет, или не очет видеть.Лёд тронулся. Пут...
  • Елена Бреслова
    нигде не увидела, что до гаранта дошло, какой вред несут мигры России. Заголовок не соответствует!!‼️Лёд тронулся. Пут...
  • Олег Самойлов
    Вот ведь, СКОЛЬКО специалистов у нас по управлению страной и по определению решений Президента! "...Президент России ...После выборов пре...

Запад готовит новый план разобщения русских людей. Пятой колонне внутри России уже дан сигнал.

Запад готовит новый план разобщения русских людей. Пятой колонне внутри России уже дан сигнал.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВСЕ СИГНАЛЫ ПОСЛАНЫ: В НАТО НАЧАЛИ ДЕЛИТЬ МЕСТО ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ Пока Эммануэль Макрон заполоняет собой всё информационное пространство, делая одно за другим воинственные заявления в адрес Москвы, Запад готовит новый план разобщения русских людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Да не надо нам никакой пятой колонны.  Наши чиновники успешно выполнят САМИ все задачи этой &quot;колонны&quot;, причем совершенно бесплатно. Кстати, этим они &quot;успешно&quot; занимаются все последние годы. Отсюда падение уровня жизни, раскол общества, снижение численности населения, непонятные реформы здравоохранения, пенсионные реформы...
Ответить
1 д.
Boris Borisov
Путин, Володя! обрати свой взор на внутреннюю Россию !Пока ты борешься с международным империализмом нашу Россию уничтожают изнутри !
Ответить
22 час.
Алекс Сэм
Чиновники и мигранты вот уже готовая Пятая колонна которая во всю работает
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору