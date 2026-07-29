Авито Подработка ввела систему уровней доступа для временных работников

Авито Подработку дополнили инструментом для оценки сотрудников по их уровню доступа. Он определяется в зависимости от устойчивости выхода на смену и соблюдения требований и предназначен для увеличения прозрачности подбора кадров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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