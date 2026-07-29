Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 924 подписчика

Авито Подработка ввела систему уровней доступа для временных работников

Авито Подработка ввела систему уровней доступа для временных работников

Авито Подработку дополнили инструментом для оценки сотрудников по их уровню доступа. Он определяется в зависимости от устойчивости выхода на смену и соблюдения требований и предназначен для увеличения прозрачности подбора кадров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии