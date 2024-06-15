Россия лидирует в общем зачете Игр БРИКС после двух дней соревнований

Российские спортсмены уверенно выступают на Играх БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 24 июня. За два дня соревнований сборной России удалось завоевать 40 золотых медалей, что позволило ей занять первое место в командном зачете.
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