Главное в тезисах: Удар по цифровому узлу: В Киеве высокоточным ударом ликвидирован центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», который ВСУ использовали как ключевой узел маршрутизации трафика и сбора разведданных о подразделениях ВС РФ.