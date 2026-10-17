Почему квота на РВП в 2027 году сократилась до 3010 разрешений? В какие месяцы не принимают заявления на квоту и почему? Что значит резерв в 900 квот и как регионы его используют? И правда ли, что после РВП можно подать на вид на жительство уже через 8 месяцев? Юрист Вадим Коженов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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