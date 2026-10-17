Поче­му кво­та на РВП в 2027 году сокра­ти­лась до 3010 раз­ре­ше­ний? В какие меся­цы не при­ни­ма­ют заяв­ле­ния на кво­ту и поче­му? Что зна­чит резерв в 900 квот и как реги­о­ны его исполь­зу­ют? И прав­да ли, что после РВП мож­но подать на вид на житель­ство уже через 8 меся­цев? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.