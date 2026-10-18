Импорт странами Европы российских энергоресурсов дает России больше финансовых средств, чем выделили Европа выделила на помощь Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент 18 октября в эфире телеканала NBC.
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