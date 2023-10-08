Патриарх Кирилл призвал монахов навещать раненых бойцов в госпиталях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов навещать раненых, которых лечат в госпиталях. Об этом он заявил на братской трапезе по окончании литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, передал ТАСС.
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