Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете ЛГБТ*

Официальное название законопроекта — «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». В Грузии депутаты парламента одобрили в первом чтении пакет законопроектов о запрете «пропаганды ЛГБТ*» (*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии