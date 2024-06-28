Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете ЛГБТ*

Официальное название законопроекта — «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». В Грузии депутаты парламента одобрили в первом чтении пакет законопроектов о запрете «пропаганды ЛГБТ*» (*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).