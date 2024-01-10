Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Вражеский БпЛА самолётного типа сбит в глубоком тылу РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Прятался как мог но был увиден.
Ответить
18 час.
АА
Афонин Андрей
Саратовская область, это где? Не возле Москвы? Не надо защищать и те территории, через которые пролетел этот БПЛА? Россия большая, места всем украинским беспилотникам хватит!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии