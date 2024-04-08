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Нейтральная олимпиада

Нейтральная олимпиада

Результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/119374 на канале на тему отношения участия в Олимпиаде "нейтральных спортсменов".

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Это ж как надо себя не уважать? Ведь в открытую говорят: идите нах. Но есть же такие долб@ебы, которые шары свои зажмурят и один хрен лезут.
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13 час.
С
Сергей
Никто там не боится наших побед. Просто тупо исполняют указание унижать до последнего, а &quot;наши&quot; спортсмены лезут туда как мухи,но не на мёд
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3 час.
Владимир Аверков
это просто предатели...они недостойны состязаться под нашим флагом!!!....западники их тупо развели,а они и рады....Фамилии где этих дешёвок???
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2 час.

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