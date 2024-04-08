Нейтральная олимпиада

ЮВ Юрий Вершинин Это ж как надо себя не уважать? Ведь в открытую говорят: идите нах. Но есть же такие долб@ебы, которые шары свои зажмурят и один хрен лезут.

С Сергей Никто там не боится наших побед. Просто тупо исполняют указание унижать до последнего, а "наши" спортсмены лезут туда как мухи,но не на мёд