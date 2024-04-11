Ежегодно 11 апреля православная церковь чтит память святителя Марка Арефусийского. В народном календаре этот праздник называется Марков день или Берещенье.
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Ежегодно 11 апреля православная церковь чтит память святителя Марка Арефусийского. В народном календаре этот праздник называется Марков день или Берещенье.