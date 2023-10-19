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Мировое обозрение

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Tesla пообещала начать поставки пикапов Cybertruck в конце ноября и производить их по 125 000 в год

Tesla пообещала начать поставки пикапов Cybertruck в конце ноября и производить их по 125 000 в год

Накануне компания Tesla опубликовала подробный квартальный отчёт, и в сопутствующей документации обнаружилось долгожданное упоминание о дате начала поставок серийных электрических пикапов Cybertruck — 30 ноября.

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