Tesla пообещала начать поставки пикапов Cybertruck в конце ноября и производить их по 125 000 в год

Накануне компания Tesla опубликовала подробный квартальный отчёт, и в сопутствующей документации обнаружилось долгожданное упоминание о дате начала поставок серийных электрических пикапов Cybertruck — 30 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии