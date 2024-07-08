Директор театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля

Она впервые поучаствовала в велофестивале Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля, участники которого стартовали от здания театра на Суворовской площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».