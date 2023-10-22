В Карелии появится национальный парк «Воттоваара»

Правительство России утвердило создание национального парка «Воттоваара» в Республике Карелия. Новая особо охраняемая природная территория будет включать три кластера общей площадью более 14 тысяч гектаров.
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