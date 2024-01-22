В России рекордно снизилась «смертность бизнеса»

В 2023 году в России закрылось рекордное низкое число предприятий В 2023 году «смертность бизнеса» в России сократилась до рекордно низких значений за 8 лет — за год в стране закрылись 254 тысячи коммерческих предприятий.
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