Андрей Дахин: «Миссия ныне живущих поколений проста и сложна одновременно»

«Осмысление природы духовного единства большого государствообразующего сообщества современной России не только в религиозном, но в социально-гражданском, земном смысле, действительно происходит по мере того, как мы раскрываем для себя высокую историческую ценность Великой Победы», — считает д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии