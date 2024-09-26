Что запрещено делать в праздник Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2024 года Ольга МатвееваСезон бабьего лета близится к завершению, и его финалом становится значимый церковный праздник — Воздвижение Креста Господня.
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