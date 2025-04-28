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В столице состоялись соревнования в рамках ежегодных Межконфессиональных турниров

24 апреля в Москве при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в рамках Межконфессиональных турниров «Диалог религий» состоялись соревнования по мини-футболу, настольному теннису и шахматам.

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