❗️В Белогорском районе сгорел школьный автобус По предварительной информации, во время движения автобуса в районе села Русаковка произошло замыкание в приборной панели.
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❗️В Белогорском районе сгорел школьный автобус По предварительной информации, во время движения автобуса в районе села Русаковка произошло замыкание в приборной панели.