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FiNE NEWS

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В рамках расследования с экс-президента Армении Саргсяна взяли подписку о невыезде

В рамках расследования с экс-президента Армении Саргсяна взяли подписку о невыезде

Бывший президент Армении Серж Саргсян был официально уведомлен о взятии подписки о невыезде. Это решение принято в рамках продолжающегося расследования, связанного с определёнными событиями, произошедшими в стране.

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