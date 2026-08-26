В рамках расследования с экс-президента Армении Саргсяна взяли подписку о невыезде

Бывший президент Армении Серж Саргсян был официально уведомлен о взятии подписки о невыезде. Это решение принято в рамках продолжающегося расследования, связанного с определёнными событиями, произошедшими в стране.
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