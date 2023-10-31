В Республике Марий Эл изъято более 65 тысяч пачек немаркированной табачной продукции

Сотрудники полиции перекрыли канал распространения табачной продукции без марок акцизного сбора. В сентябре оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.
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