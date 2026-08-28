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Новые горизонты открыл тюменский бизнес: подписано ключевое соглашение на форуме в Казани

Новые горизонты открыл тюменский бизнес: подписано ключевое соглашение на форуме в Казани

ТЮМЕНЬ, 28 августа, ФедералПресс. На полях татарстанского форума «Казань: нефть, газ, химия» Торгово-промышленная палата Тюменской области и Деловое объединение кластеров России подписали документ о развитии межотраслевой кооперации.

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