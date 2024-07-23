Пьяная мама заперла маленьких дочек в квартире без еды и пошла прогуляться по Москве: голодные дети истошно кричали в окно

20 июля, в Москве жители Светлозерской улицы обратили внимание на 2-х девочек, громко кричавших из окна многоэтажки.
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