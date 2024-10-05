Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что некоторые украинские боевики не смогли пройти границу с Польшей из-за алкогольного опьянения.
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