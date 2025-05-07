На Смоленщине ветераны ВОВ получили праздничные выплаты

Почти три тысячи ветеранов получили соцвыплаты от смоленского отделения СФР В апреле 2 986 ветеранов, проживающих в Смоленской области, получили выплаты от областного отделения СФР в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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