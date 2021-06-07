В Магаданской области полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках Всероссийской акции «Защита»

В Магаданской области полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках Всероссийской акции «Защита»

Управлением МВД России по Магаданской области на постоянной основе организовано взаимодействие с институтами гражданского общества.

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