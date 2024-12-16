Белоусов похвалил Шойгу. Что происходит?

Руководство России, правительство и весь силовой блок страны внесли весомый вклад в развитие ВС РФ. Особую благодарность хочется выразить секретарю Совета безопасности, бывшему министру обороны России Сергею Шойгу.
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