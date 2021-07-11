Протестующие в Грузии выдвинули премьер-министру ультиматум

Вышедшие на акцию протеста после смерти оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы журналисты и представители грузинской оппозиции выдвинули ультиматум премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с требованием выйти в отставку, сообщает РИА "Новости".