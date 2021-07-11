Газета.ru

5 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    АМЕРИКА "СФОРМИРОВАЛА" МОК ПОД СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ.Депутат Свищев: К...
  • Оzzи О О
    Если наша страна оказывает помощь другим странам , значит никакой потери от пандемии нет , это отговорка , что бы отв...Агентство Moody&a...
  • Нина Шалева
    Мы поздно подаем в суды за разжигания на Украине геноцида против Русского мира. Против русских!В Киеве перечисли...

Протестующие в Грузии выдвинули премьер-министру ультиматум

Протестующие в Грузии выдвинули премьер-министру ультиматум

Вышедшие на акцию протеста после смерти оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы журналисты и представители грузинской оппозиции выдвинули ультиматум премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с требованием выйти в отставку, сообщает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх