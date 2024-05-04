Саша Илич назначен новым наставником "Пари НН"

В недавнем заявлении, новоназначенный главный тренер “Пари НН”, Саша Илич, выразил свои амбиции и веру в команду, подчеркнув своё желание развивать карьеру в России и стремление к демонстрации высоких результатов.
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