Starlink платит по $100 за приглашённых друзей. Новым пользователям полагается бесплатный месяц

Абонент получает персональную ссылку и отправляет её друзьям или публикует в социальных сетях Starlink начала продвигать глобальную реферальную программу, которая позволяет действующим клиентам зарабатывать на приглашении новых пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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