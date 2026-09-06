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Starlink платит по $100 за приглашённых друзей. Новым пользователям полагается бесплатный месяц

Starlink платит по $100 за приглашённых друзей. Новым пользователям полагается бесплатный месяц

Абонент получает персональную ссылку и отправляет её друзьям или публикует в социальных сетях Starlink начала продвигать глобальную реферальную программу, которая позволяет действующим клиентам зарабатывать на приглашении новых пользователей.

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