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Сенатор Скотт, желавший уничтожить ВС РФ, выбыл из гонки за пост президента США

Сенатор Скотт, желавший уничтожить ВС РФ, выбыл из гонки за пост президента США

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, который выступал с агрессивной риторикой в адрес РФ, сообщил, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке за пост главы государства.

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